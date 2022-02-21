烏俄風雲緊 俄國股市重挫、鎳價飆逾10年新高

（法新社莫斯科21日電） 由於烏克蘭危機迅速惡化，且克里姆林宮削弱俄美領導人舉行峰會的希望，俄羅斯股市今天重挫。與此同時，受烏俄局勢升溫和供應緊俏影響，鎳價則飆至逾10年來新高。

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俄國股市以美元計價的RTS指數下挫逾10%，且自年初以來已下跌超過20%。此外，俄羅斯貨幣盧布（ruble）彙率也下跌。

近幾個月來，隨着投資人評估烏俄危機轉折，俄羅斯股市遭受多次衝擊。

經法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）斡旋，艾里賽宮（Elysee）指出，美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會。然而，克里姆林宮（Kremlin）今天表示，目前尚無舉辦「拜蒲會」的具體計畫。

此外，由於烏俄情勢升溫以及供應緊張，鎳價今天在倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）盤中交易升至每噸2萬4610美元，創下2011年以來最高水準。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師布利斯曼（Daniel Briesemann）指出：「烏克蘭危機持續籠罩着金屬價格。」

俄羅斯是世界上最大的鎳、鋁和鈀生產國之一。不過，布利斯曼示警，鋁和鈀價漲幅並未達鎳價上漲的程度。他表示，隨着庫存量下降，「鎳市場似乎仍非常緊張」。

© 2022 AFP