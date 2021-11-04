烏克蘭人就是不信疫苗 新冠疫情失控無解

（法新社基輔3日電） 烏克蘭疫情因Delta變異株而復燃，單日新增病故攀升至世界第3，即便如此，很多烏克蘭人依然不願打疫苗，導致當地疫苗覆蓋率遲遲拉不上來。

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基輔第4醫院（Hospital Number Four）的太平間，大量裝入黑色塑膠袋的染疫病故者遺體凸顯當地疫情復燃的嚴重程度。

醫院院長墨潘（Tetiana Mostepan）告訴法新社：「昨天以來本院已5人染疫病故。」

基輔第4醫院455張COVID-19專責病床已達7成滿，墨潘表示，住院者里僅3%到4%有打過疫苗。

烏克蘭是歐洲最貧困國家之一，現因傳染性更高的Delta變異株（最先出現於印度）肆虐，使當地COVID-19疫情嚴重飆升。人口約4000萬的烏克蘭今天通報單日新增720人染疫病故，單日染疫病歿數字僅次美、俄高居世界第3。

烏克蘭的新增確診上周一度達單日2萬6870例，創大流行以來新高，今天的單日新增確診也超過2萬3000例。

烏克蘭已取得輝瑞（Pfizer）/BNT、AZ、科興（Sinovac）3種COVID-19疫苗，單是基輔就有約180個接種站，連大型購物中心與火車站都有。但即便政府大力宣導且對不打疫苗者設有種種限制，全國目前卻仍只有約760萬人完整接種，不到總人口的20%。

有些烏克蘭人甚至寧願花錢買偏方也不打疫苗，當地警方光是偵辦醫療糾紛的案子就已好幾百件。

墨潘說：「COVID-19並非不能預防，為何不採取正確預防措施而去聽信無稽之談？應該還是與民眾不信任國家脫不了干係。」

不少人也把問題歸咎於網路上泛濫的不實資訊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上周懇請民眾別偏聽偏信，務必接種疫苗，連「關了社群媒體、多用用腦袋吧」等重話都說出。

但染病住進基輔第4醫院的47歲建築工人查克（Sergiy Tsaryk）依然沒有接種打算。

卧在病榻的查克說：「我不信任這些疫苗，都是急就章下所研發出來的東西。」

© 2021 AFP