烏克蘭停掉關鍵管線 俄羅斯輸往歐洲天然氣量減少

（法新社基輔11日電） 隨着俄羅斯持續軍事行動，烏克蘭稍早表示，他們正暫停一條關鍵管線的天然氣輸送，俄羅斯借道烏克蘭輸送到歐洲的天然氣供應量已經在今天減少。

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烏克蘭天然氣營運商GTSOU昨天表示，由於俄國軍隊的佔領干擾營運，他們正暫停「索赫拉諾夫卡」（Sokhranivka）轉運站的天然氣運輸。

GTSOU曾承諾要暫時把所有天然氣供應經由另一個轉運站改道輸送，以「充分履行公司對歐洲夥伴的輸送義務」。

GTSOU今天公布的數據顯示，「索赫拉諾夫卡」的輸送流量已降至零，另一個轉運站流量預計會增加，但不足以補足「索赫拉諾夫卡」減少的量。

GTSOU指出，相較於昨天，今天透過這些管線經由烏克蘭輸送的天然氣量可能下降18%，也就是1600萬立方公尺。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）不認為GTSOU有理由宣布基於「不可抗力」因素暫停輸送天然氣，還說不可能為所有天然氣供應重新安排輸送路線。

俄羅斯天然氣工業公司告訴塔斯社（TASS），今天經由烏克蘭輸送的供應總量為7200萬立方公尺，前一天則為9580萬立方公尺。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯天然氣工業公司還說，轉運俄國天然氣到歐洲的烏克蘭入口點只剩下一個，這將破壞天然氣供應的安全。

烏克蘭是俄羅斯天然氣運往歐洲的主要供應路線，即便俄國於2月24日軍事入侵烏克蘭，雙邊之後仍保持天然氣運輸。

© 2022 AFP