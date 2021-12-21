烏克蘭前總統波洛申科涉叛國罪遭調查

（法新社基輔20日電） 烏克蘭官員今天點名前總統波洛申科（Petro Poroshenko）是一宗叛國罪調查案的犯嫌。官員指控，他曾協助親俄羅斯的分離主義分子販售煤炭至首都基輔（Kiev）。

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烏克蘭當局表示，他們懷疑56歲的波洛申科可能涉及數十項罪嫌，正在調查當中。

國家調查局表示，懷疑波洛申科「犯下叛國罪」，以及支持「恐怖組織」活動。所謂恐怖組織指的是分離主義分子。

國家調查局在聲明中說，波洛申科在2014至2015年擔任總統期間，曾協助分離主義者自行宣稱建國的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），把價值約15億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣，約5400萬美元）的煤炭賣到基輔。

若遭定罪，波洛申科將面臨最高15年刑期。

今年稍早，一名親克里姆林宮的烏克蘭議員和一名前能源部長，也被點名是這起案件的犯嫌。

波洛申科在2019年4月總統大選慘敗，輸給喜劇演員出身的政壇新手澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），澤倫斯基曾承諾會根絕貪腐，並調查前政府官員。

烏克蘭自2014年起就一直在對抗東部頓內茨區和盧甘斯克區的親俄分離主義分子，戰事迄今已奪走逾1萬3000人的性命。

© 2021 AFP