烏克蘭副外長：資訊戰已成為第三次世界大戰

（法新社杜哈26日電） 烏克蘭外交部副部長紮帕洛娃今天指出，俄羅斯在烏克蘭製造的衝突，已經引爆假訊息的「第三次世界大戰」。專家並警告，要說服俄羅斯人相信俄軍在烏克蘭的真正行為，並非易事。

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在中東國家卡達首都杜哈舉行的「杜哈論壇」（Doha Forum）上，出席專家還表示，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，已迫使科技業巨擘處理資訊方式有了深切改變。紮帕洛娃（Emine Dzhaparova）則在論壇上說明烏克蘭的例子。

莫斯科已動用龐大資源，透過媒體和社群媒體平台想說服俄羅斯民眾相信，入侵烏克蘭只是一場「特殊行動」。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）並曾說，行動目的是要讓烏克蘭「去納粹化」。

曾經擔任記者的紮帕洛娃表示：「我相信我們正在進入第三次世界大戰，但這不是一場傳統的衝突，而是資訊戰。」「它就像輻射，你感覺不到也觸摸不到，但卻影響着你。」

紮帕洛娃還說，俄羅斯將烏克蘭戰爭「敘事化」，是烏克蘭人更決心抵抗俄國的主要因素之一。

紮帕洛娃又說，要說服俄羅斯人和其他國家相信烏克蘭，又是更大的問題，因為自從莫斯科8年前並吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，它的資訊戰效力已經提升。

紮帕洛娃指出，克里姆林宮除了透過政界領袖發言，還利用社群媒體、運動員及受歡迎的音樂界人士，來讓大眾相信它的論述。

紮帕洛娃表示，「俄羅斯在這塊領域一直非常有創造力」，造成其他國家很難應付，因為「民眾不知道該信任誰」。

她說：「真相是最好的武器。但有數以百萬計俄羅斯人就是不願相信真相。當你把事實攤在他們面前，他們就是不相信。」

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）行為科學家赫爾穆斯（Todd Helmus）則在論壇上指出，俄羅斯對於侵略烏克蘭的辯解，雖然起初在國際上普遍不被接受，但現在已在美國和歐洲的「極右派」人士間漸受歡迎，政府有必要採取行動。

他並讚揚國際媒體和烏克蘭意見領袖藉由散布戰爭中強有力的影像，在這場資訊戰中扮演重要角色。「來自烏克蘭的影像令人驚嘆，既真誠又真實」，有必要受到鼓勵。（譯者：張正芊）

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