烏克蘭危機升高 亞股哀鴻遍野

（法新社香港7日電） 在投資人日益憂心烏克蘭戰爭對全球經濟衝擊的情況下，亞洲股市今天全倒，其中香港股市慘跌近4%，跌幅居亞股之冠。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，白宮和盟友討論禁止從俄羅斯進口石油，國際油價聞訊一度暴漲18%，來到每桶139.13美元，創2008年中以來高點。

專家警告在通膨原本就居高不下之下，油價飆漲恐造成停滯性通膨，交易大廳一片殺聲隆隆，亞股全數不支倒地。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出，商品價格飆漲，全球成長充滿疑慮，停滯性通貨膨脹（stagflation）再次浮現，對央行來說，肯定和恐怖片無異。

「市場現在的關鍵問題是央行將如何回應通膨攀升，以及未來成長減緩的可能性。」

紐約外彙經紀商安達（OANDA）的資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「我懷疑全球2022年成長預估恐須大幅下修，到時全球央行的反應將令人玩味。」

「我相信歐洲和亞洲將暫時擯除貨幣政策正常化的想法，鑒於歐洲身處前線，我不怪他們。」

亞洲股市今天全倒，其中港股恆生指數收盤狂瀉847.66點，跌幅深達3.87%，來到21057.63點，跌幅居亞股之冠，日股日經225指數收跌764.06點，跌幅達2.94%，來到25221.41點。上海綜合股價指數收跌74.79點，跌幅達2.17%，3372.86點。

中國最新公布的數據顯示，今年1月和2月出口增幅超乎預期的正面消息，對市場投資人帶來的提振有限。

至於其他亞股也一片慘綠，台北股市重挫3.15%，首爾股市大跌2.29%，雪梨股市跌1.02%，新加坡挫1.21%，曼谷股市重挫2.69%，威靈頓股市跌1.88%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP