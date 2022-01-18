烏克蘭危機未解 德國外長訪基輔

（法新社基輔17日電） 西方國家愈來愈擔心俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。德國外交部長貝爾伯克今天首訪烏克蘭，聲稱德國會盡全力保障烏克蘭安全。

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貝爾伯克（Annalena Baerbock）與烏克蘭外長會談後召開記者會表示：「我們會盡一切所能確保烏克蘭的安全。我們會盡全力保障歐洲安全。」貝爾伯克預定明天與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會面。

西方國家指責俄羅斯近幾周在烏克蘭東部邊境部署坦克、大炮及約10萬兵力，北大西洋公約組織（NATO）認為此舉是為入侵做準備。

俄羅斯當局則表示，這只是要因應北約在俄國勢力範圍內擴張影響力。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出訪西班牙馬德里時說：「我們期望俄羅斯做出明確舉動來緩和緊張情勢。」

蕭茲在與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）共同舉行的記者會上表示，俄羅斯若對烏克蘭採取軍事侵略，會有嚴重的政治和經濟後果。

貝爾伯克訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）之際，正值德、法、俄羅斯及烏克蘭試圖重振所謂「諾曼第模式」（Normandy Format），目的是緩和衝突。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）對媒體說，德烏雙方討論後，都「致力以外交方式解決衝突」。

庫列巴表示：「我們的共同目標是讓諾曼第模式有效運作，並舉行諾曼第模式相關領袖之間的峰會。」

但他重申，烏克蘭仍希望從西方國家獲取武器。烏克蘭去年12月曾指控德國阻撓北約提供武器。

拉夫羅夫透過聲明表示，會中將深入談及現有國際議題，尤其是俄方關於安全保障的提案應如何實現。他今天還在記者會上說，俄羅斯等着歐洲就一系列安全要求做出「具體答覆」。

© 2022 AFP