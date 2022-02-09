烏克蘭外長：歐洲外交努力有助避免戰爭

（法新社基輔9日電） 烏克蘭今天表示，歐洲為避免俄羅斯入侵烏克蘭進行的外交努力正在發揮作用，不過，當前局勢依舊緊張。

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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在和西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）會談後告訴媒體：「局勢依然緊繃，但已在掌控中。外交努力繼續降低緊張。」

「大歐洲圈對這場危機的因應方式，將決定歐洲安全和每一個歐洲國家的未來。」

庫列巴這番話的時間就在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在莫斯科和基輔之間進行穿梭外交，然後赴柏林繼續會談之後。

馬克宏表示，他已取得俄羅斯總統蒲亭的保證，克里姆林宮「不會是升高（緊張）的來源」。

不過，華府警告，俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結超過10萬大軍，意味着蒲亭認真考慮入侵，以扭轉基輔親西方的路線。

由於擔心戰爭對投資氣氛和公眾情緒的可怕影響，烏克蘭試圖淡化爆發戰爭的可能性。

不過，烏克蘭也推動對俄羅斯祭出強硬的預防性制裁措施，以懲罰俄羅斯在烏克蘭東部8年分裂衝突中所扮演的角色。

庫列巴說：「不誇張，俄羅斯正在試圖為蘇聯輸掉冷戰報復，這正是今天我們討論捍衛整個歐洲安全架構的原因。」

「烏克蘭的立場是俄羅斯近年來嚴重違反國際法以及明斯克協議（Minsk Agreements）。正因如此，烏克蘭應該被施以制裁懲罰。」明斯克協議的目的在解決烏東衝突。

© 2022 AFP