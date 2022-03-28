烏克蘭大使杯葛德國音樂會 抗議由俄國人單獨表演

（法新社柏林27日電） 烏克蘭駐德國大使梅爾尼克今天抵制德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）主持的一場團結音樂會，抗議節目單獨表演者全是俄羅斯人。

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法新社報導，這場由着名柏林愛樂管弦樂團（Berlin Philharmonic）演出的音樂會，在德國各地播放，曲目有波蘭、俄羅斯和烏克蘭作曲家的作品，由白俄羅斯、德國、俄國和烏克蘭音樂家演奏。

但直言不諱的烏克蘭大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）指出，兩名單獨表演者－鋼琴家紀辛（Evgeny Kissin）和男中音波戈索夫（Rodion Pogossov）都是俄羅斯人。

梅爾尼克在社群平台推特（Twitter）寫道：「在對平民的戰爭期間！冒犯了，抱歉，我離席。」

德國總統發言人加梅林（Cerstin Gammelin）對梅爾尼克的決定表示遺憾。

她指出，節目核心是烏克蘭着名作曲家西爾韋斯特羅夫（Valentin Silvestrov），這位高齡84歲的音樂家已在柏林尋求庇護。

加梅林在推特寫道，他的作品不僅在開場和壓軸時演出，他本人也將演奏「在可怕飛航時所寫的作品 」。

但這位烏克蘭大使不為所動。他反駁說：「我的天，俄國日以繼夜轟炸我們的城市，奪走數以千計百姓的性命，（德國）總統何以這麼困難正視這種景況。我們烏克蘭人不想欣賞『偉大的俄羅斯文化』。」

梅爾尼克在拉攏德國站到烏克蘭這邊，從不拐彎抹角。（譯者：紀錦玲）

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