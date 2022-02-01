烏克蘭局勢升溫 美俄安理會針鋒相對

（法新社紐約聯合國總部31日電） 針對烏克蘭情勢增溫，美國與俄國今天在聯合國安理會針鋒相對。

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儘管克里姆林宮一再否認，但各國對俄國隨時入侵烏克蘭的疑慮升高，美國於是提議聯合國安全理事會（UN Security Council）召開會議。

當會談開始時，美國總統拜登（Joe Biden）發布聲明警告俄羅斯，除非俄國展現願以外交解決的態度，否則將面臨嚴厲報復。

俄羅斯先是阻止安理會15成員國舉行這場會議，俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指控美國試圖透過辯論「煽動歇斯底里情緒」。

但華府駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，莫斯科集結兵力，讓安理會有理由召開會議；隨後安理會15成員國中有10國支持華府，駁回了俄國阻擋會議的動議。

湯瑪斯-葛林斐德說：「這是歐洲數十年來最大規模的...軍隊動員行動。就在我們說話的當頭，俄國甚至還派遣更多部隊和武力前往。」 她指控俄國擬在數周之內在白俄羅斯增兵3萬，這也是威脅烏克蘭舉動的一部分。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

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