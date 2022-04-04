烏克蘭布查鎮現況一次看

（法新社基輔3日電） 烏克蘭今天指控俄羅斯部隊在基輔市郊布查鎮（Bucha）大肆「屠殺」，街道上可見平民屍體。基輔市長說逾300名平民遇害，他指控這是種族滅絕，俄軍要滅絕烏克蘭人。

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法新社整理布查鎮目前最新狀況：

● 殘破的城鎮

位於基輔郊區的布查鎮人口約3萬7000人，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，布查鎮與鄰近的伊爾平（Irpin）都遭到俄軍猛烈攻擊。

布查鎮在俄軍開戰的第3天，也就是2月26日即遭佔領，長達1個多月無法進入後，3月31日炮擊停止，烏軍才得以在前幾天完全進入。

法新社記者4月2日看到公寓建築物被炮彈炸出大洞，多輛車受損，街道滿是瓦礫或掉落的電線。因為戰火走不了而留在布查鎮的民眾沒水沒電，只能在酷寒氣溫下度日。

目擊者告訴法新社，在俄羅斯部隊中看到車臣戰士。

● 街上約20多具屍體

法新社記者4月2日目擊，布查鎮單是1條街上就有至少22名着平民服飾的死者屍體，其中1人倒卧人行道，旁邊還有輛自行車。 目前還無法判斷這些人的死因，但至少兩人頭部有大片傷勢。這些死者的臉部皮膚呈蠟色，可見他們陳屍街頭已至少數日。 布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示，這些人都是遭俄軍從後腦「行刑式」槍殺。

● 「亂葬崗」 一座教堂後方的壕溝內發現57具屍體棄置，他們都身穿平民裝束，有些沒被掩埋或只部分掩埋。 費德魯克今天說，已將280名受害者葬在一起，因為附近沒有墓地可用。

● 有多少受害者？ 今天前來布查鎮的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）告訴法新社，確切受害人數不明。

「我們認為有超過300名平民身亡。這不是戰爭，這是種族滅絕，滅絕烏克蘭人。」 ● 國際嘩然 布查鎮的景象引發國際嘩然，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，布查鎮屍橫遍野的景象「讓人震撼」。 英國表示，必須以戰爭罪調查這種「駭人的行為」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，這種景象「讓人無法承受」，俄國當局必須「對這些犯罪有所回應」。德國則表示，布查鎮平民死亡是「可怕的戰爭罪」，「不能不處理」，呼籲針對莫斯科祭出新制裁。

© 2022 AFP