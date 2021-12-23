烏克蘭情勢1月將會談 西方控俄羅斯加劇邊界緊張

（法新社華盛頓22日電） 美國等西方國家今天指控俄羅斯升高烏克蘭邊界緊張情勢，並承諾1月與莫斯科會談時將採取聯合陣線對抗；而俄國駐歐盟大使則表示，俄方並未準備軍事入侵烏克蘭。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天與德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）首次通話，蒲亭警告，俄國準備採取「軍事-技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天表示，她對蒲亭相關談話「高度關切」。

路透社報導，俄羅斯駐歐洲聯盟（EU）大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）則在德國「世界報」（Die Welt）專訪中表示，俄國要支持生活在其他國家的同胞及講俄語的民眾；但他又說，莫斯科從來沒說過要為此使用軍事手段。

契斯何夫表示：「俄羅斯並未計畫攻擊任何國家，我可保證，目前並沒有俄軍準備要入侵烏克蘭。」

法新社報導，美國務院發言人被詢問有關俄國部隊在烏邊境集結情事時表示，華府與同盟國家「密切」監督情勢。

發言人說：「俄羅斯持續升高（緊張情勢），重兵集結情況至今未改變。」

西方盟國指控莫斯科在烏邊境集結數以萬計重兵，準備可能的入侵行動；而克里姆林宮則堅稱，華府與其他北大西洋公約組織（NATO）國家才是入侵者，他們向基輔提供軍事與政治支持。 美國國務院說：「我們的目標是透過外交途徑降低緊張情勢；而美方準備在1月間利用多元管道展開外交交涉。」（譯者：紀錦玲）

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