烏克蘭戰爭影響 歐元區今年預估成長率下修至2.7%

（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布，將歐元區2022年經濟成長預測由先前估計的4%大幅下調至2.7%，並將此歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升。

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這場戰爭還促使這個歐盟執行機構重新審視其對2022年歐元區通貨膨脹的預測，消費者物價指數（Consumer Price Index）預計較去年上升6.1%，遠高於此前預測的3.5%。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說：「由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，歐盟經濟無疑正經歷一個充滿挑戰的時期，我們也因此下調了我們的預測。」

他補充說：「壓倒性的負面因素是能源價格飆漲，將通貨膨脹推向創紀錄的高點，對歐洲企業和家庭造成壓力。」

歐盟警告，戰爭的進程高度不確定，出現停滯性通貨膨脹（stagflation），即經濟成長停滯與通貨膨脹同時存在的情況，仍是未來真正的風險。

如果歐盟的主要能源供應國俄羅斯完全切斷對歐洲的石油和天然氣供應，歐盟執委會警告，成長預測將顯着惡化。

主管經濟事務的歐盟執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）告訴記者：「我們的預測受制於非常高的不確定性和風險。」

他說：「有可能出現其他狀況，導致成長低於我們今天的預測，而通貨膨脹超乎我們預期。無論如何，我們的經濟離正常情況仍很遙遠。」

對於整個歐盟，包括不使用歐元作為貨幣的8個國家，執委會2月曾預測成長率為4%，而今已將其下調至2.7%，與歐元區相同水平。

© 2022 AFP