烏克蘭指控：俄軍包圍馬立波構成種族滅絕

（法新社烏克蘭利維夫23日電） 烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）說，證據顯示俄羅斯軍隊包圍港市馬立波的行為構成「種族滅絕」。

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維涅迪克托瓦昨天告訴法新社，證據顯示俄國藉由包圍戰略港市馬立波（Mariupol）來實行「種族滅絕」。

她說：「現在我在馬立波看到的不是戰爭，而是種族滅絕。」

「戰區還有一些規則、一些原則。我們在馬立波看到的是毫無規則。」

維涅迪克托瓦矢言，烏克蘭會在國際上推動讓這次圍城被正式定調為種族滅絕。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略，馬立波市遭俄軍包圍且不斷炮擊，目前還有約20萬人被困在城內。

俄軍暴力襲擊烏克蘭各地，而戰前人口約45萬的馬立波市，承受了若干最殘暴的攻擊。火炮擊中當地一家婦產科醫院、夷平住宅區，還炸毀一座標明內有孩童避難的戲劇院。

在俄軍殘忍包圍下，人道援助和撤離車隊難以進出。

人權觀察（Human Rights Watch）組織成員21日表示：「馬立波市居民形容（當地呈現出）冰冷的地獄景象，充斥死屍和被摧毀的建築物。」

維涅迪克托瓦則說，馬立波已淪為「人質」，「沒辦法給他們糧食、水源、電力，而且俄羅斯聯邦清清楚楚知道自己在這裡幹了什麼事」。

俄軍拿下馬立波，就能建立起連結克里米亞半島和烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）親俄勢力佔領地的「陸橋」。克里米亞2014年被俄國並吞。

拿下馬立波港也能斷絕烏克蘭南部黑海沿岸的外來補給路線。

© 2022 AFP