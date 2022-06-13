烏克蘭東部軍隊辦戰時婚禮 新人：日子還是要過

（法新社烏克蘭德魯日基夫卡12日電） 烏克蘭軍隊今天在東部前線戰鬥中休息片刻，為兩對情侶舉行婚禮。新人表示，日子還是要過下去。

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這兩對年輕的情侶幾個月前在軍中認識，今天在陽光普照下於烏克蘭東部小鎮德魯日基夫卡（Druzhkivka）結為連理，此地距離烏軍對抗俄軍的前線戰區40公里。

23歲新娘柳塔（Khrystyna Lyuta）身穿迷彩褲和軍靴，搭配傳統的烏克蘭紅色繡花上衣。她解釋說：「我習慣了這種軍服。」

她的丈夫是28歲的米哈爾丘克（Volodymyr Mykhalchuk），他兩個月前接受動員，兩人才認識。他們都住在西南部的文內齊亞（Vinnytska）地區，彼此距離約5公里，若非發生戰爭，或許就不會相識。

柳塔解釋為何兩人決定結婚時說：「戰爭就是戰爭，但日子還是要過下去。」米哈爾丘克表示：「這不是倉促決定。重要的是我們彼此相愛，我們想在一起。」

另一名新娘是在通信部隊工作的23歲女子克莉絲蒂娜（Kristina），她今天選穿帶有紅色民俗刺繡的傳統白色服裝，丈夫也是23歲，是一名狙擊手。

克莉絲蒂娜說：「我認為這是為了建立新的家庭，無論何種地點或方式都無所謂。」

兩位新郎都穿着軍服。

新人們預定在同一天返回戰區工作。他們的指揮官告訴法新社：「我沒辦法讓他們放多天假，唯一能做的是先不會派他們到前線，他們會待在後方。」

兩對新人今天都沒有家屬在現場見證，但他們說，家人都能體諒。

主持婚禮的神職人員告訴法新社，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，這個旅在戰時首辦婚禮，「現在還在戰爭，沒有時間舉行大型慶祝活動」。

© 2022 AFP