烏克蘭染疫病故創新高 政府祭現金獎勵打疫苗

（法新社基輔15日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，為了提升烏克蘭的低疫苗覆蓋率，將向完整施打兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾提供現金獎勵。

廣告 繼續瀏覽後續

澤倫斯基在影音訊息中表示：「每個完整接種兩劑疫苗的人，都能獲得1000荷林夫納（約35歐元、新台幣1100元）獎勵。」烏克蘭是歐洲最貧窮的國家之一，因此這筆獎金相當可觀。

根據衛生部數據，目前僅有約28%烏克蘭民眾完整施打兩劑疫苗。

澤倫斯基表示，這筆錢可用於購買健身房會籍、電影院、劇院或博物館門票，或者在烏克蘭境內旅行的火車及機票。他說：「這些是受防疫封鎖措施衝擊最嚴重的行業類別。」

這項疫苗獎勵計畫將於12月19日上路，烏克蘭政府預計在未來幾個月批准2億歐元預算來執行。

高傳染力的Delta變異株肆虐，加上民眾普遍對接種疫苗有所顧忌，使得擁有4500萬人口的烏克蘭目前正經歷疫情爆發以來最嚴峻的一波疫情。

當局也試圖透過限制未接種疫苗民眾的行動，來促進疫苗覆蓋率，像是在某些公共場所必須出示接種證明。

© 2021 AFP