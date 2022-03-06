烏克蘭疾呼需要戰機和軍援 蒲亭高分貝警告北約

（法新社波蘭科爾佐瓦5日電） 遭俄羅斯圍困的烏克蘭今天敦促西方國家擴大對烏國的軍事援助，包括戰機；與此同時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拉高分貝警告北大西洋公約組織（NATO）。

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法新社報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在波蘭與烏克蘭邊界告訴一小群媒體記者說：「我們目前最需要的是就是戰機、攻擊式飛機以及防空系統。」

庫列巴在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤後表示：「一旦我們失去制空權，地面上會流更多的血。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和美國兩黨國會議員視訊通話，聯邦參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在通話後表示，澤倫斯基也呼籲「東歐國家提供俄制戰機」，說這類飛機是烏克蘭人受訓時慣用的飛機。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第10天，蒲亭警告西方國家切勿在烏克蘭上空設立禁飛區，否則「不只是歐洲，連全世界都會遭遇巨大災難後果」。

蒲亭說：「任何國家有此方面舉動，我們將視為是介入武裝衝突。」

北約目前排除在烏國上空設立禁飛區可能性，避免戰爭進一步擴大，引發澤倫斯基的不滿，說西方軍事同盟排除設禁飛區，無異是「同意俄羅斯進一步轟炸烏克蘭城鎮」。

另一方面，各國繼續加強新一輪穿梭外交之際，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）意外訪問克里姆林宮，與蒲亭會談3小時。

這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，蒲亭首次與外國領導人面對面會談。而班奈特隨後也與澤倫斯基談話。

以色列與俄烏兩國關係友好，基輔要求以色列與莫斯科對話。

澤倫斯基表示，俄國升高轟炸攻勢，烏國愈來愈多基礎設施被夷為平地，並有近140萬民眾逃亡。（譯者：紀錦玲）

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