烏克蘭盼快速加入歐盟 多國領袖表明「不可能」

（法新社法國凡爾賽11日電） 歐盟領導人今天就如何應對俄羅斯入侵烏克蘭召開緊急會議，會中烏克蘭快速取得歐盟成員國資格的希望也宣告落空。 在凡爾賽宮（palace of Versailles）舉行的這場峰會原本將成為法國擔任歐盟輪值主席國6個月以來的重頭戲。但由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的入侵行動破壞歐洲數十年的穩定，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正領導一場危機應對峰會。 這場為期2天的峰會，主要商討議題包括烏克蘭戰爭和歐盟能源供應問題。與會領導人坐在「鏡廳」（Hall of Mirrors）內共進晚餐。1919年，西方盟國（「協約國」）也是在這裡替第一次世界大戰畫下句點，並重新畫定歐洲地圖。 馬克宏迎接歐盟領袖時表示，「歐洲因（COVID-19）大流行而發生變化，並將隨着戰爭而變化得更快速、更強大。」

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在烏克蘭戰爭的第15天，與會的27國領袖對南部港市馬立波（Mariupol）一間婦產科醫院遭到轟炸表示強烈抗議；馬克宏也批評這是「可恥的戰爭行為」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）雖在這場衝突中得到歐盟公開力挺，但領導人在會中重申，烏國不可能循捷徑加入該組織，成為成員國。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）抵達會場時表示，「沒有快速加入（歐盟）這種事情。」 「今晚和明天我想專註討論，歐盟能為澤倫斯基做些什麼。烏克蘭加入歐盟需要一段很長的時間，前提是烏國真的可以加入。」 斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）則說，「有人認為，烏克蘭人正為生存而戰，並應得到明確有力的政治訊息…也有人在爭論（加入歐盟的）程序問題。」

© 2022 AFP