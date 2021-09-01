烏克蘭總統訪華府 尋求拜登支持軍隊現代化

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（法新社佛南山莊1日電） 烏克蘭總統澤倫斯基受邀訪問華府，今天將要求美國總統拜登對烏克蘭軍隊現代化表達堅定的支持，在美國自阿富汗撤軍後，他擔憂俄羅斯將加強對烏克蘭施壓。

拜登取消對北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）祭出的多數制裁，稱已來不及擋下這項從俄羅斯到德國的輸油管計畫，令烏克蘭感到失望。東歐國家擔憂北溪2號將削弱與莫斯科談判的籌碼。

隨着最後一批美軍撤離阿富汗，美國結束史上打得最久的一場戰爭，而華府扶植近20年的喀布爾政府，因不敵武裝組織塔利班（Taliban）而垮台。就在美國結束撤軍行動幾個小時後，澤倫斯基昨天訪問五角大廈。

俄羅斯官員已指出，阿富汗是烏克蘭該記取的教訓。在對抗親莫斯科分離主義分子的7年戰爭上，烏克蘭仰賴西方援助，但拜登堅稱他自阿富汗撤軍，是為了不要再耗費龐大資源，轉移美國迎接更大挑戰的焦點，也就是美國面臨日益獨斷的中國與俄羅斯。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），美國承諾將要求俄羅斯停止在東烏「持續挑起衝突」，並離開俄羅斯2014年從烏克蘭手中吞併的克里米亞半島。

奧斯汀說：「在面對俄羅斯這種侵略行為時，我們將持續與你們站在一起。」

他提到援助烏克蘭的6000萬美元新方案，包括提供標槍反裝甲飛彈系統。他說，自2014年俄羅斯介入干預，烏克蘭較傾向西方以來，美國已承諾為烏克蘭國防挹注25億美元。

這項援助在2019年成為美國政壇焦點，時任總統的川普扣住軍事援助，向由諧星轉行從政的澤倫斯基施壓，以取得抹黑拜登的材料。

澤倫斯基昨晚發表談話時說，他較關注烏克蘭的迫切需求，包括派駐黑海的部隊。迄今已有1萬3000多人在衝突中喪命。

澤倫斯基說：「我們已經沒有時間思索戰略了。我們必須儘可能提供更多防禦，以防俄羅斯集結兵力。」

他說：「烏克蘭需要一支現代艦隊，就這點而言，我們需要夥伴的協助。我希望能與拜登總統討論這點。」

俄羅斯今年稍早在烏克蘭邊界與克里米亞集結約10萬名軍人，外界擔憂俄羅斯將在拜登剛上任時入侵烏克蘭。

後來，俄羅斯的部隊於今年4月撤退，但留下大多數的設備，澤倫斯基擔憂9月局勢將變得「危險」，因為俄羅斯與白俄羅斯舉行軍事演習。白俄的威權政府堅定支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的路線。

澤倫斯基說，仍依賴蘇聯老舊設備的烏克蘭，希望成為美國一大生產夥伴，在網路安全上更密切合作，並防堵散播不實訊息。

© 2021 AFP