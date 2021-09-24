烏克蘭總統高階幕僚遭槍擊後 國會通過新法欲削弱財閥勢力

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（法新社基輔23日電） 烏克蘭國會今天通過一項法案，以削弱國內寡頭財閥數十年來在烏克蘭的經濟與政治影響力。在此前一天，總統高階幕僚座車遭槍擊，官員表示這可能是對立法的報復。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）高階幕僚謝佛（Sergiy Shefir）座車昨天遭數名槍手襲擊，謝佛逃過一劫，但司機重傷。

根據國會網站，新法旨在「避免寡頭財閥過度影響力所造成的國家安全風險」。

澤倫斯基今年稍早提出這項立法，當時他宣布一項限制寡頭財閥權力的新運動，指控財閥過度操控經濟。

澤倫斯基在推特（Twitter）發文說：「烏克蘭對大企業持開放態度，但不接受寡頭財閥對官員、政治人物及媒體的影響。今天我們採取進一步行動來剷除（財閥控制）。」

在這項法律下，被認定為「寡頭財閥」的個人將被禁止資助政黨和參與大型企業私有化。

法律列出4項依據包括：壟斷企業的實質受益人、對媒體有重大影響、參與政治活動以及擁有超過24億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣，約新台幣25億元）財富等，只要符合其中3項條件，就被認定為寡頭財閥。

烏克蘭首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）、大亨柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）與直言不諱抨擊澤倫斯基的前總統波洛申科（Petro Poroshenko），都可能成為該法針對的目標。

© 2021 AFP