烏克蘭聯手加密貨幣公司 設網站讓捐款進烏國

（法新社舊金山14日電） 在烏克蘭對抗俄羅斯侵略之際，烏國政府今天和加密貨幣公司FTX及Everstake合作推出一個網站，讓外界捐款得以流入該國的中央銀行。

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法新社報導，在「援助烏克蘭」（Aid for Ukraine）網站上，使用者目前可以包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、泰達幣（Tether）、狗狗幣（Dogecoin）在內的10種加密貨幣捐款。

烏克蘭數位轉型部（Digital Transformation）副部長博爾尼亞科夫（Oleksandre Borniakov）在聲明中說：「加密貨幣在烏克蘭的國防上扮演重要角色。」

烏克蘭的加密貨幣公司Everstake將開放使用者以上述名單外的加密貨幣捐款。

「援助烏克蘭」網站也計畫在未來讓人可用非同質化代幣（non-fungible tokens, NFTs）捐款。

總部設在巴哈馬的交易平台FTX，是由美國億萬富豪班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）創立，將把募集的捐款兌換成美元，然後彙到烏克蘭國家銀行（National Bank of Ukraine）。

烏克蘭的加密貨幣交易平台Kuna也參與計畫。

「援助烏克蘭」網站的募款目標是2億美元（約新台幣57億元），而在該網站上的計數器顯示，截至格林威治時間上午2時30分，已募集到4900萬美元。

合作團體發表聲明表示，募款所得將用來資助烏克蘭軍方和「急需人道援助」的平民。

© 2022 AFP