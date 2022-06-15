烏克蘭請西方援助軍火 國防部：僅收到10%所需武器

（法新社基輔14日電） 烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天說，烏克蘭請求西方提供軍火以協助抵禦俄羅斯入侵，但目前僅接收到10%的武器。

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根據電視畫面，馬里亞爾（Anna Malyar）說：「我們提出的武器需求，目前僅接收到約10%。」她呼籲西方加快運送時程。

她說：「無論烏克蘭多努力，無論我們的軍隊多專業，沒有西方夥伴的協助，我們無法贏得這場戰爭。」

馬里亞爾說，應該要有運送武器的「明確時間表」，因為只要稍有耽擱，烏克蘭就會蒙受慘重損失，會有更多領土落入俄方手中。

她說：「我們必須知道明確的運送期限，因為每一天都有武器延誤送達，而這攸關烏克蘭軍人與平民的性命。」

她又說：「我們無法再久等下去，局勢變得非常複雜。」她指的是俄羅斯在頓巴斯地區（Donbas）的軍事行動發展。俄羅斯預計將奪下整個盧甘斯克（Luhansk），也就是組成頓巴斯地區的兩個區域之一。

稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度呼籲西方提供重型武器，批評某些歐洲領袖的「約束行徑」已「嚴重放慢武器供應速度」。

他在線上記者會上告訴丹麥記者：「我很感激有武器送來，但速度必須加快。」

他說，俄羅斯的「裝備與武器是烏克蘭的數百倍多」，烏克蘭沒有足夠的「長程武器」或「裝甲車輛，也因為如此，我們喪失了多條人命」。

他說，烏克蘭能多快奪回俄方佔領的領土，「真的就仰賴這些援助與武器」。

「如果武器沒有加速送達，作戰進度將陷入停滯，民眾將持續死去。如果我們獲得武器，我們將往前邁進。」

© 2022 AFP