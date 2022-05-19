烏克蘭財務需求大 G7財長商量援助計畫

（法新社德國科尼斯溫特19日電） 俄羅斯入侵烏克蘭一事持續對全球經濟造成傷害，七大工業國集團（G7）財政部長今天開會，希望找出能解決烏克蘭預算困境的辦法。

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G7成員國的財長們在德國西部小鎮科尼斯溫特（Koenigswinter）會談，以商量出一套因應之道。

美國財長葉倫（Janet Yellen）17日在布魯塞爾演說時表示：「目前宣布的雙邊和多邊支援並不足以應付烏克蘭的需求，即使短期也不行。」

葉倫也出席了科尼斯溫特的會議，她呼籲美國的夥伴「和我們一起提高財務支援」給飽經戰火摧殘的烏克蘭。

美國已為烏克蘭推出400億美元援助計畫，但同時，美國國內正逢通貨膨脹飆升，愈來愈多人擔心這個全球第一大經濟體可能陷入衰退。

歐洲也有類似情況，原物料、零組件和農產品遇到的供應中斷現象，讓經濟前景一片黯淡。此外，歐陸高度依賴從俄羅斯進口的能源，也可能面臨燃料價格進一步上漲、甚至斷供的問題。

德國財長林德納（Christian Lindner）在會前接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時說，G7夥伴們必須「在接下來幾天、幾周內，確保烏克蘭的償付能力」。

© 2022 AFP