烏克蘭軍方：北頓內茨克市附近擊退俄軍

（法新社基輔19日電） 烏克蘭武裝部隊今天指出，烏克蘭軍隊在東部城��北頓內茨克附近擊退俄羅斯攻擊。兩軍已在當地浴血戰鬥數周。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭軍方在臉書帳號中發文稱：「我軍部隊在托什基夫卡（Toshkivka）地區擊退攻擊。敵人已經撤退，正在重新集結。」

發文表示，俄軍朝奧里霍韋村（Orikhove）展開「突襲」，烏軍在村落附近將其「成功擊退」。

北頓內茨克（Severodonetsk）大部分地區已遭俄軍掌控。官員昨天表示，��郊定居地發生激戰。

北頓內茨克所在的烏東盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天在通訊軟體Telegram上指出：「俄方有關於他們掌控北頓內茨克的所有宣告都是謊言。他們確實掌控城��大部分，但不是全部。」

當局持續對與北頓內茨克隔河對望、遭到嚴重炮擊的利西昌斯克（Lysychansk）進行人員撤離。

連結利西昌斯克原本僅存的一座橋遭到炸毀後，北頓內茨克人員撤離行動已經幾天無法進行。

烏克蘭當局指出，躲避炮擊的數百人棲身北頓內茨克的阿佐特化工廠（Azot）。

蓋戴錶示，化工廠於24小時內兩度遭到攻擊，廠區污水處理場已經遭到摧毀。

聯合國本周警告，還沒有撤離北頓內茨克的平民，其乾淨飲水、食物和衛生用品即將用罄。

© 2022 AFP