烏克蘭遇俄羅斯入侵危機 川普：我執政就不會

（法新社華盛頓22日電） 國際間對俄羅斯承認烏東兩個分離主義地區為主權獨立國家大加撻伐之際，美國前總統川普卻在今天大讚俄國總統蒲亭是「天才」。川普還提到，若現在他在位，就不會有烏克蘭危機。

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在右翼廣播電台的節目中，主持人詢問川普有關蒲亭（Vladimir Putin）決定承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家一事。

川普回答說：「這太天才了。」「蒲亭宣布烏克蘭大半地區是獨立的，太厲害了。」

蒲亭派兵進駐頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）執行「維和」任務，引發國際社會撻伐。

與此同時，俄羅斯在俄烏邊境集結數以萬計大軍，西方國家警告，俄羅斯隨時都有可能全面入侵烏克蘭。

川普表示，蒲亭的策略很「聰明」，還主張美國可以在美墨邊境問題上效法俄羅斯，但他並未詳加說明。

川普隨後發表另一項聲明，稱現任總統拜登若能「妥善處理」問題，理應可以避免眼前的烏克蘭危機。

任內兩度遭到彈劾的川普表示：「我跟蒲亭很熟，在川普政府執政期間，不會發生現在這種事，絕對不可能！」

© 2022 AFP