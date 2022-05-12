烏克蘭關閉關鍵管線 Gazprom：俄輸歐天然氣減1/3

（法新社莫斯科12日電） 俄羅斯能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，在烏克蘭暫停一條關鍵管線的天然氣輸送後，今天俄羅斯借道烏克蘭輸送到歐洲的天然氣減少1/3。

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烏克蘭天然氣管線營運商GTSOU昨天表示，由於俄國軍隊的佔領干擾營運，他們正暫停「索赫拉諾夫卡」（Sokhranivka）轉運站的天然氣運輸。

GTSOU此舉的時間點就在俄羅斯派兵入侵烏克蘭進入第3個月。

俄羅斯天然氣工業公司告訴國際傳真社（Interfax），今天經由烏克蘭輸送的供應總量為5060萬立方公尺，前一天則為7200萬立方公尺。

GTSOU今天在官網公布的數據略為不同，今天輸送的天然氣總量為5300萬立方公尺，前一天則為7300萬平方公尺。

烏克蘭是俄羅斯天然氣運往歐洲的主要供應路線，即便俄國於2月24日軍事侵略烏克蘭，雙邊仍保持天然氣運輸。

德國昨天表示，俄羅斯借道烏克蘭輸送的天然氣供應減少25%。

俄羅斯借道烏克蘭輸送到歐洲的天然氣供應下滑引發外界憂心原本已攀至高點的歐洲天然氣價格，在供應減少下，將進一步飆升。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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