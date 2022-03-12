烏克蘭：俄軍擄走南部梅利托波爾市長

（法新社基輔11日電） 烏克蘭總統澤倫斯基和官員表示，南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）今天遭佔領這座城市的俄羅斯軍人綁架。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭國會在推特（Twitter）上說：「10名佔領者一行人綁架了梅利托波爾市長費多羅夫。他拒絕和敵人合作。」推文指出，他是在危機中心處理供給問題時被擄走。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）晚間透過影片證實這起綁架案，稱費多羅夫是「勇敢捍衛烏克蘭和市民的市長」。

澤倫斯基說：「這顯然是侵略者軟弱的表現…他們已經進入一個恐怖的新階段，試圖實際消滅烏克蘭合法地方政府的代表。」

「因此，抓走梅利托波爾市長是一種犯罪，不只是針對特定人物、特定群體，也不只是針對烏克蘭，而是對民主本身的犯罪…俄羅斯入侵者的行徑將與伊斯蘭國（Islamic State）恐怖分子的行為等同視之。」

烏克蘭總統辦公室副主任提摩森科（Kirillo Timoshenko）先前在通訊軟體Telegram上傳一段影片，顯示軍人押着一名黑衣男子走出一棟建築物，男子頭上明顯罩着黑色袋子。

根據烏克蘭國會說法，札波羅熱（Zaporizhzhia）地方議會副議長幾天前也遭擄走，不過後來獲釋。札波羅熱位於梅利托波爾以北約120公里處。

在俄羅斯入侵前，梅利托波爾人口略多於15萬人。

© 2022 AFP