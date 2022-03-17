烏國贖回梅利托波爾市長 聶伯羅魯尼市長仍未獲釋

（法新社基輔16日電） 據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，上周遭俄羅斯擄走的烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）市長，已被烏國用9名俄國戰俘換回。但同樣遭綁的聶伯羅魯尼市市長，目前仍未獲釋。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室稍早表示，梅利托波爾市長費多羅夫（Ivan Fedorov）已獲釋，但並未交代相關細節。

通訊平台Telegram今天出現一段影片，內容是澤倫斯基在電話中告訴費多羅夫，他很高興聽到費多羅夫的聲音；費多羅夫則說自己很好。

費多羅夫說：「感謝你沒有拋下我。我需要1、2天恢復，然後依你的安排，為我們的勝利作出貢獻。」

烏克蘭國際傳真社引述了澤倫斯基的新聞幕僚紮里夫納亞（Darya Zarivnaya）所言，她說：「費多羅夫已被俄羅斯釋放…作為交換，俄國帶回9名被俘士兵，那些軍人都是2002年、2003年生的，其實都還只是孩子。」

烏國先前表示，費多羅夫是在本月11日遭俄軍綁架。

烏克蘭南部的聶伯羅魯尼市（Dniprorudne）市長也於本月13日遭擄，歐洲聯盟（EU）強烈譴責此事。

© 2022 AFP