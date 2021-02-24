烏客機遭擊落伊朗稱意外 聯合國調查員批說謊

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（法新社紐約聯合國總部23日電） 一架烏克蘭客機去年在伊朗與美國情勢最緊繃之際，於德黑蘭附近上空遭擊落，聯合國官員今天指控伊朗政府在解釋失事原因時說謊。

2020年1月8日，烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752號班機從伊朗首都德黑蘭起飛不久後墜毀，機上176人全數罹難，包括55名加拿大公民。

3天後，伊朗承認他們的部隊發射了兩枚飛彈，意外擊落這架原定飛往烏克蘭基輔的波音（Boeing）737-800型客機。

聯合國法外處決特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）公布這起悲劇的調查結果，表示伊朗政府提供的解釋充滿矛盾。

她跟記者說：「最令人困擾的是，伊朗有關當局對於所犯錯誤，無論是單項過失還是多項失誤，根本不合情理。」

她說，伊朗對墜機事件的解釋「充滿矛盾，違背事實，也不符合許多專家所做的技術評估」。

卡拉馬爾德說：「除了說伊朗說謊，真的沒有其他說法，但他們為什麼要這麼做？」

卡拉馬爾德說，伊朗無法解釋軍方怎麼會出現這麼嚴重的錯誤，離譜到擊落一架客機。

卡拉馬爾德表示，根據國際法，「誤殺」是有可能發生的，而法學會決定這項過失是否出於善意所鑄成。

卡拉馬爾德又說：「我的結論是，在國際法基礎之上，伊朗不能拿失誤來當作辯護。」

烏克蘭國際航空PS752號班機遭擊落時，伊朗與美國關係正緊張。

事件前5天，美方剛以無人機襲擊伊拉克巴格達國際機場、狙殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force ）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）；伊朗為了報復，發射飛彈空襲伊拉克一處供美軍使用的軍事基地。

伊朗還在高度警戒因應美方反擊，就發生誤擊客機事件。

© 2021 AFP