烏小鎮大型墳冢掀戰爭罪疑慮 聯合國籲保存證據

（法新社日內瓦3日電） 聯合國今天表示，在烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近小鎮布查（Bucha）發現的萬人冢，引發潛在戰爭罪行的嚴重疑慮；聯合國並強調保存證據的重要性。

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法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署說：「就目前所知情況，確實引發兩大嚴重且令人不安的疑慮，一是潛在戰爭罪行，二是重大違反國際人道法。」

烏克蘭官員昨天表示，萬人冢內埋了近300具遺體；就法新社所見，在單單一條街上，至少有20具穿着平民衣服的遺體。

聯合國人權事務高級專員公署說，赴當地的聯合國人員尚未能證實烏克蘭官員通報的死亡人數或相關細節。

不過，聯合國人權事務高級專員公署指出：「就目前相關照片和影片所呈現，包括死者雙手被反綁在背後的畫面，讓我們極為關切。」

聯合國人權事務高級專員公署說：「與此同時，布查當局通報的約300具遺體，我們無法排除當中是否包含戰爭期間喪生的烏克蘭和俄羅斯官兵。」

此外，布查街道上所發現的遺體，也可能包括「過去一個月來，因自然因素、心臟病或壓力引發的若干健康情況，加上缺乏藥品和醫療協助而死亡的平民百姓」。

但由於存有戰爭罪行的可能性，聯合國人權事務高級專員公署表示，挖掘遺體、辨識死者身分的工作十分重要；如此才能通知家屬，確立真正死因，以有助於司法問責。

聯合國人權事務高級專員公署說：「採取措施以確保證據保存，也很重要。」（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP