烏戰釀糧食燃料價飆漲 聯合國：非洲面臨空前危機

（法新社奈及利亞拉哥斯6日電） 聯合國官員今天表示，非洲面臨俄羅斯侵略烏克蘭所引發的「空前」危機，尤其反映在糧食和燃料價格飆漲上。

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俄烏衝突及西方國家對莫斯科的制裁，正造成小麥、肥料和其他貨品的供應中斷。非洲原本已面臨氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等困難，如今困境又加深。

聯合國開發計畫署（UNDP）非洲首席經濟學家吉爾平（Raymond Gilpin）在瑞士日內瓦一場記者會上表示：「對於非洲大陸，這是一場空前危機。」他從紐約透過視訊表示，通貨膨脹普遍勁揚帶來風險，尤其在南非、辛巴威和獅子山共和國（Sierra Leone）。

吉爾平表示：「COVID-19疫情後，非洲今年國內生產毛額（GDP）原本應該會小幅成長，如今成長幅度正在縮小。」

這使得非洲各地數以百萬計家庭面臨風險。全球最貧窮國家多數在非洲。

在非洲受到危機打擊的地區，例如沙赫爾（Sahel）及非洲中部和非洲之角（Horn of Africa）的一些地方，經濟危機還可能造成社會緊張加劇。

俄羅斯和烏克蘭是小麥、玉米、油菜籽和葵花油的生產大國，許多非洲國家嚴重依賴從兩國進口的糧食與肥料，有些國家甚至最多8成小麥供應來自這兩國。此外，戰爭造成油價上漲，也使得燃料成本提高。

聯合國開發計畫署助理署長兼非洲區域主任伊紮康瓦（Ahunna Eziakonwa）表示：「現正發生的供應中斷情況釀成迫切情勢，因為這些國家如何在一夕間找到大宗商品來源？」

吉爾平指出：「都會區低收入社區容易出現的緊張情勢，可能擴散到其他地方，進而引發暴力示威和動亂。」今年和明年將舉行選舉的非洲國家尤其危險。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2022 AFP