烏拉圭首位左派總統病逝 廉政反菸害受推崇

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（法新社蒙特維多6日電） 烏拉圭前總統瓦茲蓋斯（Tabare Vazquez）今天不敵肺癌逝世，享壽80歲。瓦茲蓋斯是烏拉圭史上首位左派領導人，曾任兩任總統，也是反對菸害的推手。

法新社報導，烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）有數以千計民眾走上街頭，向這位前總統道別。瓦茲蓋斯也是一位訓練有素的癌症醫師。

瓦茲蓋斯的兒子艾爾伐羅（Alvaro Vazquez）在推特上表示：「父親因病逝世，在家中安息，家人隨侍在側，朋友也在旁陪伴。」

出殯隊伍從市中心出發，抵達瓦茲蓋斯出生地附近的墓園。他的孩子們擡着覆蓋國旗的靈柩，隨後家屬們一起舉行宗教追思儀式。

1989年，瓦茲蓋斯成為烏拉圭左翼廣泛陣線聯盟（Broad Front Coalition）贏得蒙特維多市長之位的第一人，在這之前他是着名的普羅格雷索足球隊（Progreso）總裁，這支球隊總部設在蒙特維多。

2005年，瓦茲蓋斯贏得總統大位，打破了烏拉圭傳統上由紅黨（Colorado party）與民族黨（National party）兩大黨把持政權的局面。

瓦茲蓋斯第一個任期至2010年結束；2015年再度執政到今年3月，然後交棒給民族黨籍的拉卡耶（Luis Lacalle Pou）。拉卡耶在總統決選中打敗廣泛陣線對手馬蒂內茲（Daniel Martinez）。

拉卡耶今天讚揚瓦茲蓋斯具有「個人與政治對話的精神」，並宣布舉國哀悼3天。

瓦茲蓋斯推動菸害防制相關政策也為人稱道。烏拉圭2006年成為拉丁美洲第一個在公共場所禁菸的國家。

烏拉圭政黨廣泛陣線在推特上表示，對瓦茲蓋斯過世「深感悲痛」。推文說：「他是廉政典範，對國家與人民堅定不移的奉獻，將引領我們繼續傳承他的偉業。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP