烏東衝突升溫 烏克蘭外長將訪NATO總部

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾12日電） 北大西洋公約組織表示，烏克蘭外長庫列巴明天將拜訪北約總部進行會談。烏克蘭與俄羅斯支持的分離主義分子衝突升高已釀兩死，還有俄軍集結的跡象，都導致氣氛日趨緊張。

隨着前線暴力事件遽增，各界愈來愈憂心烏克蘭東部長期以來蓄勢待發的衝突，可能爆發成為普遍戰鬥。

烏克蘭軍方今天表示，有兩名烏克蘭軍人在東部與親俄分離主義分子作戰時死亡，其中一人死於10日分離主義分子持小型武器開火，另一人則是在今天身受致命槍傷。

基輔（Kiev）政府並再度指控莫斯科當局於邊界集結數萬士兵。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）明天造訪北大西洋公約組織（NATO）總部，將與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將前往布魯塞爾參與會談。

白宮上周表示，現在烏俄邊界的俄軍數量是2014年以來最高。當年烏克蘭東部在俄國兼並屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）後爆發衝突。

布林肯11日受訪時警告，若俄國對烏克蘭有侵略舉動，將面臨後果。

克里姆林宮未否認在邊界陳兵，表示不會朝與烏克蘭開戰的方向邁進。但克宮也強調，對於烏東衝突區俄語族群的命運，俄國不會漠然以對。

© 2021 AFP