烏東頓巴斯雨天地面濕軟 美官員：有利抵禦俄軍入侵

（法新社華盛頓14日電） 俄羅斯軍隊準備在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）發動強烈攻勢之際，美國國防部一名高階官員今天說，頓巴斯的雨天天氣可能有利烏軍對抗俄軍。

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頓巴斯地區過去好幾天下大雨，隨着天氣逐漸溫暖，未來幾天預計將持續降雨。

這名不願具名的官員說：「由於地表變得濕軟，俄軍在鋪面道路以外的地方將寸步難行。」

在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭之初，天氣在烏克蘭北部戰役扮演重要角色，當時地表結冰狀況還不夠硬，導致俄羅斯戰車必須在鋪面道路上排成一長排車隊，使得他們容易遭到烏軍發射的標槍（Javelin）反戰車飛彈攻擊。

在地理上，頓巴斯地區坐落在一大片平坦的地表上，較有利於裝甲車輛行進。

這位官員又說：「天氣肯定是影響戰爭的因素。」

目前，俄軍仍準備對烏東發動新攻勢，但這位官員說：「我們很難肯定地跟你說…哪一天是作戰行動發起日。」

這位官員說：「他們會打到多遠的地方，這代表什麼，這是不是意味着結束，我們現在還不知道那麼多細節。」

這位官員說：「我們今天看到的是，我們會稱為擬定任務的時刻。」他又說，美國認為俄羅斯想在「未來幾周在頓巴斯達成某些實際的明確目標」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近估計，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能會把攻擊火力集中在頓巴斯，希望能在紀念1945年戰勝納粹德國的5月9日當天獲得勝利。

© 2022 AFP