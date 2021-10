烏茲別克總統贏得連任 國際觀察團批缺乏真競爭

廣告 繼續瀏覽後續

烏茲別克中央選舉委員會宣布,根據初步計票結果,米爾濟約耶夫(Shavkat Mirziyoyev)拿下80.1%的選票。

外界選前已預期米爾濟約耶夫會取得壓倒性勝利,因為另外4名候選人都是由效忠米爾濟約耶夫政府的政黨所推派。

唯一可能的獨立挑戰者學者阿拉庫洛夫(Khidirnazar Allakulov)實際上也沒有競爭機會,因為他未能加入可提名他的政黨,在第一關就過不了。

由歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)帶領的選舉觀察團批評,這場選舉「缺乏真正多元性,也缺少候選人之間實質互動及公民有意義參與」。他們還點名選舉法規有多項缺點。

代表團在聲明中說:「儘管(烏茲別克)近期進行了令人樂見的改革,…烏茲別克總統選舉並非真正具有競爭性。我們也注意到選舉當天有重大程序違規情況。」

在大選正式結果宣布前,克里姆林宮表示,俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)今天稍早已致電米爾濟約耶夫,恭喜他贏得「令人信服的勝利」。

米爾濟約耶夫因發起他所稱的「新烏茲別克」運動,結束國家長達數十年、源於蘇聯時期的強迫勞動制度,並允許有限度的媒體自由,而受到讚賞。

但他和烏茲別克前強人總統卡立莫夫(Islam Karimov)相同,都迴避政治改革,以免可能產生挑戰自身統治的任何人選。(譯者:張正芊/核稿:陳政一)

