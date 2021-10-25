烏茲別克總統贏得連任 國際觀察團批缺乏真競爭

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烏茲別克中央選舉委員會宣布，根據初步計票結果，米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）拿下80.1%的選票。

外界選前已預期米爾濟約耶夫會取得壓倒性勝利，因為另外4名候選人都是由效忠米爾濟約耶夫政府的政黨所推派。

唯一可能的獨立挑戰者學者阿拉庫洛夫（Khidirnazar Allakulov）實際上也沒有競爭機會，因為他未能加入可提名他的政黨，在第一關就過不了。

由歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）帶領的選舉觀察團批評，這場選舉「缺乏真正多元性，也缺少候選人之間實質互動及公民有意義參與」。他們還點名選舉法規有多項缺點。

代表團在聲明中說：「儘管（烏茲別克）近期進行了令人樂見的改革，…烏茲別克總統選舉並非真正具有競爭性。我們也注意到選舉當天有重大程序違規情況。」

在大選正式結果宣布前，克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早已致電米爾濟約耶夫，恭喜他贏得「令人信服的勝利」。

米爾濟約耶夫因發起他所稱的「新烏茲別克」運動，結束國家長達數十年、源於蘇聯時期的強迫勞動制度，並允許有限度的媒體自由，而受到讚賞。

但他和烏茲別克前強人總統卡立莫夫（Islam Karimov）相同，都迴避政治改革，以免可能產生挑戰自身統治的任何人選。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP