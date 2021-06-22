無人機長程試飛 印度盼未來送疫苗到偏遠地區

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（法新社班加羅爾22日電） 無人機製造商Throttle Aerospace Systems在印度首度進行長程無人機送貨試飛，希望日後將藥物和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗送到偏遠地區。

專家表示，善加利用無人機可以為南亞國家印度的醫療服務扭轉局勢，將藥物和疫苗送抵難以進入的鄉村地區，當地醫療保健服務有限，道路狀況通常不佳。

印度政府5月開始發放許可證給20家組織，允許在目前限制450公尺以上的高空飛行，ThrottleAerospace Systems就是其中一家。

兩架無人機昨天在印度南部卡納塔卡省（Karnataka）進行試飛，其中一架載重最高達1公斤，飛行20公里將近1小時；另一架可載重2公斤，飛行15公里。

印度政府尋求加強施打新型冠狀病毒疫苗的作業，這個月也向無人機公司招標，盼業者協助擬定運送醫療物資的試驗計畫。

印度醫學研究委員會（Indian Council ofMedical Research）流行病學與傳染病部門負責人潘達（Samiran Panda）告訴「印度人報」（The Hindu），無人機技術有助於在難以進入的地區，為優先接種對象施打疫苗。

© 2021 AFP