無人機飛越3國 克羅埃西亞：北約有必要緊密合作

（法新社克羅埃西亞首都薩格勒布12日電） 一架自烏克蘭飛來的軍用無人機10日墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布，克國總理普蘭科維奇表示，此事凸顯北約各國有必要更緊密的合作。

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一架蘇聯時期的圖波列夫-141（Tu-141）無人偵察機10日晚間11時墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）布賈倫湖（Jarun lake）附近的一座公園，有約40輛停在路上的車受到毀損，但無人受傷。

事發地點距市中心僅6公里左右，就在住有約4500人的學生宿舍和民宅大樓旁邊。

墜毀的無人機重量超過6噸，墜毀後撞出一個大坑，目前那架無人機還在坑裡，待人員挖出。

官員稍早表示，無人機從羅馬尼亞飛過來，然後自匈牙利飛進克羅埃西亞領空。

這3國都是北大西洋公約組織（NATO）會員國。

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）今天告訴記者說：「根據我們目前所知道的，它顯然是從烏克蘭境內升空的。」

不過他表示，由於烏克蘭和俄羅斯都否認這架無人機是他們的。 烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵，薩格勒布距烏克蘭邊境的飛行距離約550公里。

普蘭科維奇在那架無人機墜機處表示，他已經為此去函給歐洲聯盟（EU）及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

「此刻，我們並不知道那是意外、疏失還是蓄意的。」

他表示，事件「說明了北約內部需要更密切的合作」。

他稱那架無人機毫無阻礙地飛過3個北約會員國的領空，並補充說：「我們不能容忍事件再次發生。」

「很明顯的，這是需要做出因應的威脅。」

根據官方說法，這架無人機在墜毀前，飛過匈牙利和克羅埃西亞。

一名北約官員昨天告訴法新社，北約的「整合防空和飛彈防禦系統曾追蹤一個物體的飛行路徑，而它最終墜毀在薩格勒布」。

今天稍晚，史托騰柏格在社群網站推特（Twitter）發文說：「他和克國總理普蘭科維奇已就昨天無人機墜毀在薩格勒布一事談過。」

他推文說：「我們都同意要保持密切聯繫，並共同努力，以釐清真相。」

© 2022 AFP