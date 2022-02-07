「無厘取鬧」拉下蜘蛛人 登上美加票房冠軍

（法新社洛杉磯6日綜合外電報導）業界數據今天顯示，喜劇片「無厘取鬧到永遠」（Jackass Forever，暫譯）拉下蜘蛛人，成為北美票房新霸主。

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追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）估計，派拉蒙出品的「無厘取鬧到永遠」4至6日期間海撈2350萬美元。

票房排名第2的是女星荷莉貝瑞（Halle Berry）新片「月球隕落」（Moonfall），有還算穩健的1000萬美元表現。

跌至第3名的是「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）。這部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時代表現最好的電影衝刺速度終於放慢，進帳960萬美元，上映迄今美加票房總收入來到7億4900萬美元，是影史第4賣座強片。

派拉蒙恐怖系列片「驚聲尖叫」（Scream）最新章跌至第4，票房收入470萬美元；環球動畫音樂片「歡樂好聲音2」（Sing 2）排第5，吸金420萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），120萬美元；「救贖之愛」（Redeeming Love），100萬美元；「美國失敗者」（American Underdog）， 80萬美元；「355：諜影特攻」（The 355），70萬美元；「小獅與灰狼的夢想日記」（The Lion and the Wolf，暫譯）67.5萬美元。

© 2022 AFP