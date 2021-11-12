無名戰士冢開放民眾獻花 拜登出席退伍軍人節儀式

（法新社華盛頓11日電） 美國總統拜登今天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節紀念儀式上，向身為「美國中堅棟樑」的國軍致敬。他在無名戰士冢獻上花圈致意。

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位於阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的無名戰士冢（Tomb of the Unknown Soldier）近日開放民眾獻花，為百年來首次開放。民眾通常須與這座紀念碑保持一定距離，但本周有數千人到此致敬且獻花聊表謝意。

拜登也追悼已故四星上將鮑爾（Colin Powell）。曾任參謀首長聯席會議主席和國務卿的鮑爾上個月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症辭世，享壽84歲。他生前雖完整接種疫苗，但患有罕見血癌多發性骨髓瘤與巴金森氏症，身體相當羸弱。

這場儀式也適逢無名戰士冢設立100周年紀念日，拜登在典禮上說：「我們的退伍軍人是美國精神最佳代表。」

他說：「你們是美國中堅棟樑，不僅是支柱，你們是國家棟樑，我們所有人都感激你們。」

美軍8月底在混亂中撤離阿富汗，拜登因此受到許多曾參與阿富汗戰爭的美國退伍軍人批評。

拜登表示，眾軍和軍眷的生活深受伊拉克和阿富汗衝突影響，「自911事件以來有數以十萬計美國人服役，至今仍有許多人派駐危險的地方，我們不能忘了他們」。此言間接提到仍派駐伊拉克和敘利亞東部對抗聖戰組織伊斯蘭國（IS）的美軍。

拜登的長子波伊（Beau）曾在伊拉克服役，2015年因腦癌過世。

拜登強調，「眾多退伍軍人和他們的家人及照顧者，都經歷過地獄般的折磨」。

© 2021 AFP