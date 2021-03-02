無國界記者組織控告沙烏地王儲涉哈紹吉謀殺案

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（法新社巴黎2日電） 無國界記者組織今天宣布，已在德國對沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼提起刑事告訴，指控他涉及沙烏地記者哈紹吉謀殺案，觸犯「違反人道罪」（crimes against humanity）。

無國界記者組織（Reporters Sans Frontieres，RSF）在訴狀中指控沙烏地阿拉伯當局迫害哈紹吉（Jamal Khashoggi）和其他數十名記者，要求檢方依據德國的國際司法管轄權法律展開調查。

美國政府上周才公布解密的情報報告，其中判定替美國「華盛頓郵報」撰稿的哈紹吉2018年10月在土耳其伊斯坦堡的沙烏地大使館內遭到殺害，是穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）批準的行動。

沙烏地官員當時譴責這份報告，堅稱哈紹吉死於一場與沙爾曼無關的「魯莽行動」。

儘管如此，無國界記者組織昨天仍在卡斯陸（Karlsruhe）向德國聯邦最高法院（Federal Court of Justice）提出告訴，表示他們已收集到證據，證明沙烏地阿拉伯存在「攻擊記者及要記者噤聲的國家政策」。

無國界記者組織提出的報告，詳述目前仍關在沙烏地阿拉伯大牢另外34名記者的案例，包括沙國部落格作者巴達威（Raif Badawi），他從2012年起就依「褻瀆伊斯蘭教」罪名遭關押至今。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在聲明中表示：「我們請求德國檢方採取堅定立場。任何人不應凌駕國際法，尤其關乎人道罪時。」

© 2021 AFP