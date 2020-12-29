無國界記者組織：2020年全球50名記者遇害

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（法新社巴黎29日電） 無國界記者組織今天表示，今年全球有50名記者或媒體工作者，因為職業的關係遇害。其中多數記者遇害的國家，並非處於戰爭之中。

無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）表示，這個數字顯示，越來越多專門調查組織犯罪、貪腐或環保議題的記者，成為被鎖定的目標。

無國界記者組織特別點名墨西哥、印度和巴基斯坦等國的記者遇害情況。

無國界記者組織在年度報告中表示，今年遇害的記者中，84%是因為工作而被「故意鎖定」，相較之下，去年只有63%。

無國界記者組織總編輯艾迪莫維（Pauline Ades-Mevel）指出：「無國界記者組織多年來已發現，調查記者確實是國家或卡特爾（cartel）鎖定的對象。」

無國界記者組織在年度報告中表示，墨西哥是最致命的國家，有8名記者遇害。

「毒販和政客之間的勾結依舊沒變，勇於揭發這些議題的記者，繼續成為殘忍謀殺的對象。」

無國界記者組織還表示，在墨西哥殺害記者的兇手迄今仍逍遙法外。無國界記者組織自1995年開始彙編全球記者遇害的數據。

遭戰亂蹂躪的阿富汗則有5名記者遇害，無國界記者組織表示，即使阿富汗政府和民兵組織塔利班（Taliban）近幾個月舉行和平談判，媒體工作者仍遭鎖定攻擊。

2020年遇害記者人數比2019年的53人少，無國界記者組織表示，這是因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的影響，在現場工作的記者減少。

© 2020 AFP