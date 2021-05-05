無國界醫生提供免費避孕 助委內瑞拉對抗未成年懷孕

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（法新社卡拉卡斯4日電） 對於委內瑞拉17歲少女黛格利斯（Deiglis）而言，聽到沒有懷孕真是鬆了一口氣。她的寶寶才5個月大，她沒打算再生一個，但和委內瑞拉大多數人一樣，她根本沒錢避孕。

在委內瑞拉貧窮偏鄉社區、像是黛格利斯的家鄉維多諾（Vidono），未成年懷孕問題愈來愈嚴重，當地缺乏性與生殖教育、關於避孕方法的公共衛教也很匱乏。

黛格利斯轉了3趟公車才來到由非政府組織「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）經營的診所，她在那裡接受皮下植入荷爾蒙避孕器，效果可長達5年。

黛格利斯告訴法新社：「這我無法負擔。真的很貴。」這項治療通常要價10美元（約新台幣280元），約當地最低月薪的4倍。

「無國界醫生組織」的主要協助對象，是像黛格利斯這樣的弱勢族群，該組織2020年執行的生殖相關諮詢服務，多達30%是未成年人。

委內瑞拉禁止墮胎，違者將被判刑入獄6月至2年，唯一例外是懷孕對母體有危害之虞。

在診間，41歲的護理師費南德茲（Erika Fernandez）以母親口吻詢問黛格利斯：「最後一次性行為有避孕嗎？」

費南德茲後來忍不住流下眼淚，她說：「看到這些年輕人真的讓人很心疼。大多數來這裡的人都負擔不起避孕。」

委內瑞拉已連8年經濟衰退、連4年惡性通貨膨脹，連帶大幅削弱數以百萬計公民的購買力。

一盒避孕藥約10至25美元（約新台幣280元至700元），皮下植入避孕器約11美元，但對委國一般老百姓而言都是天價。

根據聯合國人口基金（UN Population Fund）2019 年調查報告，委內瑞拉每1000名新生兒，就有95名寶寶的母親年齡介於15歲至19歲間。

委內瑞拉公衛系統早已因2019冠狀病毒疾病 （COVID-19）疫情而崩潰，黛格利斯說：「我住的地區，孕婦沒辦法獲得醫療上照顧。」她離開診間時，皮下植入避孕器讓她多了保護自己的工具。（無國界醫生提供免費避孕（中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導）對於委內瑞拉17歲少女黛格利斯（Deiglis）而言，聽到沒有懷孕真是鬆了一口氣。她的寶寶才5個月大，她沒打算再生一個，但和委內瑞拉大多數人一樣，她根本沒錢避孕。

法新社報導，在委內瑞拉貧窮偏鄉社區、像是黛格利斯的家鄉維多諾（Vidono），未成年懷孕問題愈來愈嚴重，當地缺乏性與生殖教育、關於避孕方法的公共衛教也很匱乏。

黛格利斯轉了3趟公車才來到由非政府組織「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）經營的診所，她在那裡接受皮下植入荷爾蒙避孕器，效果可長達5年。

黛格利斯告訴法新社：「這我無法負擔。真的很貴。」這項治療通常要價10美元（約新台幣280元），約當地最低月薪的4倍。

「無國界醫生組織」的主要協助對象，是像黛格利斯這樣的弱勢族群，該組織2020年執行的生殖相關諮詢服務，多達30%是未成年人。

委內瑞拉禁止墮胎，違者將被判刑入獄6月至2年，唯一例外是懷孕對母體有危害之虞。

在診間，41歲的護理師費南德茲（Erika Fernandez）以母親口吻詢問黛格利斯：「最後一次性行為有避孕嗎？」

費南德茲後來忍不住流下眼淚，她說：「看到這些年輕人真的讓人很心疼。大多數來這裡的人都負擔不起避孕。」

委內瑞拉已連8年經濟衰退、連4年惡性通貨膨脹，連帶大幅削弱數以百萬計公民的購買力。

一盒避孕藥約10至25美元（約新台幣280元至700元），皮下植入避孕器約11美元，但對委國一般老百姓而言都是天價。

根據聯合國人口基金（UN Population Fund）2019 年調查報告，委內瑞拉每1000名新生兒，就有95名寶寶的母親年齡介於15歲至19歲間。

委內瑞拉公衛系統早已因2019冠狀病毒疾病 （COVID-19）疫情而崩潰，黛格利斯說：「我住的地區，孕婦沒辦法獲得醫療上照顧。」她離開診間時，皮下植入避孕器讓她多了保護自己的工具。

© 2021 AFP