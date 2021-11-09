無畏晶片荒 日產上調全年度獲利預測

（法新社東京9日電） 日產汽車公司（Nissan）在強勁的季度表現帶動下，擺脫疫情衝擊從中反彈，今天調高全年度凈利預測，並預期公司可挺過晶片荒和原料價格上揚等挑戰。

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日產近年來面臨需求疲軟、前董事長戈恩（Carlos Ghosn）遭逮捕等一連串考驗。日產上次出現年度獲利是在2018-19會計年度。

儘管受到微晶片短缺影響，這個會計年度至今的銷售量低於預期，日產仍表示：「每個市場銷售的質量持續改善，每輛車的獲利隨之增加。」

日產現在預估2022年3月止這個會計年度的凈利為1800億日圓，是先前預估值600億日圓的3倍。

但日產將全年銷售預測，從9.75兆日圓下調至8.8兆日圓。

日產營運長古普塔（Ashwani Gupta）告訴媒體：「半導體短缺問題持續對汽車業帶來挑戰。」但「我們預期我們的銷售表現努力…將抵銷這些挑戰造成的銷售量滑降」。

日產在截至9月底的季度凈利541億日圓，自去年同期的凈損444億日圓轉虧為盈。去年疫情引發的封城等防疫措施，重創日產及其對手。

日產執行長內田誠（Makoto Uchida）說：「我們強勁的財報是勤勉的財務管理、銷售品質改善和持續產品攻勢的結果。這幫助我們挺過逆境。」

© 2021 AFP