無緣晉歐冠淘汰賽 巴薩教頭稱要重頭再造

（法新社慕尼黑8日電） 西甲巴塞隆納今天作客德甲拜仁慕尼黑0比3慘敗，非但歐冠止步小組賽，下季還得落入歐霸。教頭哈維（Xavi Hernandez）誓言會重頭改造，一定會率隊重登歐冠榮耀。

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過去5度歐冠封王的巴薩這次是21年來首度無法在歐冠晉級淘汰賽。2003-04賽季當時他們連歐冠小組賽都沒能闖入，但之後每季不但都打入且還都能晉級至淘汰賽階段。

這場冒着小雪在安聯球場（Allianz Arena）的比賽因巴伐利亞的COVID-19疫情復燃而采閉門賽事，拜仁上半場就靠穆勒（Thomas Mueller）、薩內（Leroy Sane）進球奠定勝基。下半場第62分鐘小將穆夏拉（Jamal Musiala）踢進拜仁的第3球，也宣告巴薩的死刑。

哈維說：「我很生氣，很不喜歡球隊當前的現實處境。我們要從這裡重新開創一個新紀元，要加倍努力打回歐冠。」

拜仁在9月兩軍於巴薩主場的第一輪交手時就3比0贏球，今天等於複製貼上，以E組龍頭打入歐冠16強。拜仁也跟英超利物浦、荷甲阿賈克斯一樣，同以小組賽6戰全勝之姿晉級。

客場慘敗加上葡超本菲卡主場2比0擊敗迪納摩基輔，讓巴薩在E組第3名作收，下季的歐戰賽場只能降到歐霸（Europa League）。

41歲的哈維4周前才臨危受命接下千瘡百孔的巴薩兵符，上周末國內聯賽敗給皇家貝提斯吞下首敗後，今天是執教巴薩的二連敗。

哈維說：「我們要一切從頭，只是不幸地得從歐霸出發，歐霸根本不該是我們的層級。我們會努力讓球隊回到歐冠，但有許多要改進，必須先在歐霸拿下佳績，然後在國內的西甲也要多贏球。」

© 2021 AFP