無緣衛冕澳網冠軍 喬科維奇離開澳洲飛抵杜拜

（法新社雪梨17日電） 與喬科維奇搭乘同班飛機的法新社記者說，與澳洲政府大打法律戰敗北後遭驅逐出境的喬科維奇，已於今天上午抵達杜拜。

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世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在當地時間清晨5時32分抵達杜拜國際機場，他戴着口罩、拎着兩個包包走出機艙。

澳網今天開打，喬科維奇本該是頭條焦點，但在澳洲聯邦法院駁回了他對政府取消其簽證的上訴後，確定無緣今年賽事，失去衛冕機會。

喬科維奇拒絕接種疫苗，不符澳洲政府針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制訂的入境規範，雙方因此對簿公堂，大打法律戰。喬科維奇在澳洲聯邦法院維持政府取消簽證的決定後，昨晚黯然離開澳洲。

根據移民法，喬科維奇3年內將不得再申請澳洲簽證，除非移民部長接受其有無法抗拒之因素或值得同情之處。

3名聯邦法院法官做出一致裁決，維持撤銷喬科維奇的簽證，使他參加今天開打的澳網，追尋創紀錄生涯第21座大滿貫冠軍的希望破滅，讓他的家人與支持者十分失望。

喬科維奇這趟澳洲行的過程曲折離奇，本月6日以醫療豁免進入澳洲後，遭移民當局拘留，10日獲得法院下令釋放，15日又再度被拘留，聯邦法院16日裁定撤銷簽證，最後只能黯然離境。

對於最終裁決，34歲的喬科維奇說他「極度失望」，但尊重法院的判決。

喬科維奇在飛離墨爾本前發表聲明說，對於自己在過去幾周成為焦點感到有點不舒服，希望從現在起，大家能把注意力集中在澳網相關賽事。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）先前表示，喬科維奇恐對公共秩序造成威脅，在澳洲疫情嚴峻之際，讓他留在澳洲可能激起反疫苗情緒。

© 2022 AFP