無視中國不滿 澳洲發展核潛艦誓捍衛公海法治

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（法新社雪梨17日電） 澳洲今天無視中國不滿澳洲和美國合作打造核動力潛艦艦隊，誓言捍衛國際空域和公海法治，北京當局在這些區域多處聲稱主權備受爭議。

美國總統拜登15日宣布美國、英國、澳洲建立以AUKUS為名的防衛聯盟，除了深化在網路防衛、應用人工智慧及海底防禦能力等領域合作，也向澳洲提供美國核子潛艦技術。

中國政府形容這是「極其不負責任的行徑」，嚴重破壞地區和平穩定，並「質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意」，警告西方國家可能「會搬起石頭砸自己的腳」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在2GB廣播電台訪問中說，中國本身就有「非常重大的核子潛艦建造計畫」。他說：「他們完全有權在防禦安排上做出符合國家利益的決定，澳洲和其他所有國家當然也一樣。」

莫里森在一連串媒體訪問中說，澳洲政府一直在因應亞太區域動態變化，區域領土爭奪日益加劇，競爭也愈來愈激烈。

他在七號電視網（Channel Seven）訪問中說，澳洲「很清楚」中國核子潛艦實力和軍事投資日增。

他說：「我們有意確保國際水域一直是國際水域，國際空域是國際空域，且法治原則平等適用於所有這些地方。」

他表示，澳洲希望確保在國際法管轄的地方沒有「禁區」。

© 2021 AFP