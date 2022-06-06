無視俄警告 英將向烏克蘭提供長程飛彈系統

（法新社倫敦5日電） 英國今天表示將效仿美國並向烏克蘭運送長程飛彈系統，無視俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有關向基輔提供先進武器的警告。

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英國國防部指出，倫敦當局已就提供基輔多管火箭發射系統（MLRS）與華府密切協調，以協助烏克蘭對抗俄國侵略。

國防部表示，這種能以精確制導火箭擊中80公里外目標的M270發射器，將使烏克蘭部隊戰力顯着提升。

美國上周宣布，將向基輔提供高機動性的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），它能同時發射多枚精確制導飛彈，射程和精確性都優於烏克蘭現有系統。

然而，即使基輔一再要求，美國總統拜登已排除向烏克蘭提供射程可達俄羅斯的系統。

儘管如此，美國此舉仍引發蒲亭警告，西方若向烏克蘭提供這類飛彈，俄國將會對新目標展開攻擊，還說向基輔運送新武器的目的，是為了「延長這場衝突」。

不過，在英國做出上述宣布之際，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）堅稱，烏克蘭的西方盟友必須維持武器運送，使烏克蘭得以「贏得」戰爭、收復失土。

他在聲明中說：「在這場戰鬥中，英國與烏克蘭同在，並在為烏克蘭的英勇軍隊提供捍衛國家、免受無端入侵所需的重要武器上發揮主導作用。」

華勒斯說，隨着俄羅斯戰術的改變，英國對烏克蘭的援助也將有所變化。他還說，這些強大的多管火箭發射系統「將使我們的烏克蘭朋友，能夠更好地保護自己」。

截至目前，英國已對烏克蘭提供超過7.5億英鎊（9.37億美元）的軍事援助，包括運送防空系統、數以千計的反戰車飛彈和各式彈藥、以及數百輛裝甲車和其他設備。

英國表示，烏克蘭軍隊將在英國接受如何使用新型發射器的培訓。英國此前也曾宣布將訓練烏克蘭人員使用裝甲車。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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