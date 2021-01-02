無視宵禁防疫 法國2500人參加非法電音派對

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（法新社法國列宏1日電） 法國有關當局今天表示，約2500人於跨年夜聚集在西北部城鎮參加一場非法電音派對，並與前來阻止未果的警方發生暴力衝突，令人擔心這場地下派對可能導致新型冠狀病毒擴散。

地方當局發布聲明表示，派對狂歡者在不列塔尼（Brittany）勒恩（Rennes）南方的列宏（Lieuron）與警方發生小衝突，隨後照樣舉辦這場非法電音派對。當局今天在周圍拉起防疫封鎖線時，許多狂歡民眾仍留在現場。

聲明指出，當地憲兵試圖「阻止這場活動，卻面臨許多狂歡民眾的強烈敵意」，民眾對憲兵車輛放火，並投擲酒瓶石塊。

聲明提到，現場民眾來自法國各地，甚至國外。

根據法新社攝影記者說法，雖然警方阻止後來任何人加入這場派對，但今天傍晚仍可在場外聽見裡面傳來陣陣電音。

法國各地嚴格禁止這類超大型集會，以阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，全國實施的晚間8時宵禁也未因跨年解禁。

報導指出，這場電音派對是在一間倉儲公司的空倉庫舉行。

檢方已對非法主辦音樂聚會和民眾對執法人員的蓄意暴力行為展開調查。

© 2021 AFP