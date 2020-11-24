無視衛生當局防疫警告 美機場涌感恩節返鄉人潮

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約23日電） 美國疫情未歇，官員呼籲國人別在感恩節假期冒險出遊，但民眾無視警告，許多人仍計畫返鄉與家人團圓，機場萬頭鑽動，檢疫處人龍蜿蜒，外界擔心，假期旅遊潮恐使疫情更為惡化。

美國衛生當局在未發布全面禁令的情況下，首次呼籲國人不要在一年一度的感恩節假期旅行，但對許多人來說，比起耶誕節，他們更重視與家人共享火雞大餐、甜薯和蔓越莓醬的感恩節。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日增加超過15萬例確診，死亡人數破25.6萬，居全球之冠，各州州長紛紛敦促民眾別讓自家餐廳變成冠狀病毒的溫床。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）決定以身作則，他說，他3個成年女兒不會在今年感恩節來家裡拜訪。

佛奇說，他和妻子兩人會一起慶祝感恩節，透過雲端視訊軟體Zoom，與孩子們碰杯。

COVID-19疫情大流行已近9個月，對某些美國人而言，防疫指引過於嚴苛，他們設法與親人共度佳節的同時，也限制了參加聚會的賓客人數。

在社群媒體上流傳的影像顯示，在過去這個周末，芝加哥和鳳凰城機場湧現人潮，引發外界對美國民眾是否足夠重視警告感到擔憂。

負責安檢的美國運輸安全局（TSA）說，這是自疫情爆發以來「最繁忙的周末」，有超過300萬名旅客穿梭在各地機場。

相較於去年有700萬人在感恩節假期搭機旅行，旅客人數已驟減至不到一半，但衛生官員擔心，這足以讓12月的確診病例暴增。

亞利桑那州急診科醫師吉爾曼（Cleavon Gilman）推文說，「大家對我們求助的聲音置若罔聞」，還說COVID-19患者數量正在「壓垮」亞利桑那州的醫院。

紐約和美國其他許多城市最近幾天都可見到檢疫中心外大排長龍，大家都想確認自己對病毒呈陰性反應，才能安心地探訪親友，儘管衛生官員強調，在聚會前幾天接受采檢並不能消除傳染風險。

同為24歲的好友亞曼達（Amanda）和克里斯（Chris）昨天在紐約檢疫處排了兩個小時，他們在猶豫是否該返回佛羅里達州家鄉過節時，感受到來自兩人雙親的壓力。

亞曼達說：「我們家人的態度就像是，『求求你們，這次就回來過節吧』。」

「當我告訴我媽媽，我們必須排隊，她卻說，『你們不需要做這些』。他們似乎沒有我們那麼機警。」

居住在紐約長島、54歲的培瑞斯（Mary Perez）說，往常都會與35個家庭成員共度感恩節，但今年的聚會人數將略超過紐約州長設定的10人限制，有11人將在她家作客，包括5名成人和6名孩童。

她對記者說：「我不認為自己真的違反規定，因為會有小朋友，他們必須跟着爸爸媽媽來作客。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP