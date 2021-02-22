焦油污染以色列海灘 當局展開大規模清污

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（法新社以色列瀚柏尼21日電） 以色列沿地中海側海灘遭到焦油污染，當局提醒民眾暫時不要前往海邊戲水，並出動數以千計的工作人員與志工協助清理工作。

以色列整個沿地中海的海岸線，15與16日在強風及罕見巨浪作用下，造成北起黎巴嫩以南的羅希哈尼克拉（Rosh Hanikra），南至加薩（Gaza）以北的阿什克隆（Ashkelon）之間，長達160公里的海灘，遭到數以噸計的焦油污染。

根據英國廣播公司（BBC）報導，以色列政府提醒民眾避免前往海邊。

當局在聯合聲明中表示，民眾在另行通知之前，不要到海邊戲水從事休閑活動，並說「暴露在焦油下可能會危及社會大眾的健康」。

根據環保部的推測，導致許多海洋生物喪命的焦油，顯然是某艘船隻外漏的「數十至數百噸」原油所造成，數以千計的志工以及當局向軍方借調的士兵，正全力展開大規模清污行動。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天前往南部阿什杜德（Ashdod）市一處海灘視察。他說，政府明天將撥款支援清理工作。

陪同尼坦雅胡視察的環保部長加姆里爾（Gila Gamliel）表示，清理作業將耗費數以千萬計的謝克（以色列幣），還說一旦找到漏油的船隻將會提告。

強風巨浪不但把焦油衝上岸，連體積龐大的鯨魚也被海水帶到岸上。

南部阿什克隆市附近的尼薩尼（Nitzanim）海灘，18日發現一頭體長近17公尺的長鬚鯨屍體。

以色列自然公園管理局（The Nature and Parks Authority）表示，從鯨魚屍體腐爛的情況來看，死亡時間大約在兩周前，也就是說鯨魚的死，可能與焦油污染沒有關係。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP